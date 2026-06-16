Le cours de l'action Snap chute après le lancement des lunettes de réalité augmentée Specs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

16 juin - ** Les actionsde Snap SNAP.N chutent de 6,8 % à 5,31 $

** La société mère de Snapchat lance ses premières lunettes de réalité augmentée (AR) destinées au grand public, au prix de 2.195 dollars

** Les livraisons sont prévues cet automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, la disponibilité à plus grande échelle dépendant de la demande en précommande

** Ce lancement intervient alors que Snap subit la pression d’investisseurs activistes pour qu’elle cède ou ferme sa division Specs, qui brûle des liquidités

** Minda Smiley, analyste senior chez eMarketer, estime que les consommateurs ne considéreraient pas nécessairement les lunettes de RA comme une alternative positive au temps passé devant les écrans

** Elle s'interroge également sur le retour sur investissement potentiel de ces appareils coûteux; elle suggère que Snap doit trouver un cas d'utilisation convaincant pour susciter l'intérêt des consommateurs face à une concurrence croissante

**À la clôture d’hier, l’action avait perdu environ 29 % depuis le début de l’année