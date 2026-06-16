 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cours de l'action Snap chute après le lancement des lunettes de réalité augmentée Specs
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

16 juin - ** Les actionsde Snap SNAP.N chutent de 6,8 % à 5,31 $

** La société mère de Snapchat lance ses premières lunettes de réalité augmentée (AR) destinées au grand public, au prix de 2.195 dollars

** Les livraisons sont prévues cet automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, la disponibilité à plus grande échelle dépendant de la demande en précommande

** Ce lancement intervient alors que Snap subit la pression d’investisseurs activistes pour qu’elle cède ou ferme sa division Specs, qui brûle des liquidités

** Minda Smiley, analyste senior chez eMarketer, estime que les consommateurs ne considéreraient pas nécessairement les lunettes de RA comme une alternative positive au temps passé devant les écrans

** Elle s'interroge également sur le retour sur investissement potentiel de ces appareils coûteux; elle suggère que Snap doit trouver un cas d'utilisation convaincant pour susciter l'intérêt des consommateurs face à une concurrence croissante

**À la clôture d’hier, l’action avait perdu environ 29 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

SNAP-A
5,155 USD NYSE -9,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des courtiers dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine dispersée, entre Moyen-Orient et Fed
    information fournie par AFP 16.06.2026 22:54 

    La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, les investisseurs restant prudents avant la signature vendredi du protocole d'accord entre Washington et Téhéran, sur fond d'attentisme au premier jour de la réunion de la Fed. Le Dow Jones (+0,64%) est ... Lire la suite

  • Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres rencontre des soldats tchadiens de la Force internationale de répression des gangs (GSF) à Port-au-Prince, le 16 juin 2026 en Haïti ( AFP / Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS )
    En Haïti, le chef de l'ONU demande "pardon" aux victimes des gangs
    information fournie par AFP 16.06.2026 22:04 

    "Je vous demande pardon": face à des femmes déplacées par la violence des gangs en Haïti, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a déploré mardi de ne pas avoir réussi à mobiliser le monde pour alléger leurs souffrances. Au milieu d'une ancienne école ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (g) et le PDG de l'UFC, Dana White, arrivent sur la pelouse sud de la Maison Blanche pour assister à l'événement d'arts martiaux mixtes UFC Freedom 250, le 14 juin 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Une "menace potentielle" déjouée pour le show de MMA à la Maison Blanche
    information fournie par AFP 16.06.2026 21:55 

    Une "menace potentielle" visant le 80e anniversaire de Donald Trump à la Maison Blanche dimanche, et le show de MMA organisé pour l'occasion, a été déjouée par la police fédérale américaine, a affirmé mardi le directeur du FBI. Selon Kash Patel, "plusieurs individus ... Lire la suite

  • Le Rivian R2. (Crédit: / Rivian)
    Rivian réduit ses effectifs pour accélérer sa quête de rentabilité
    information fournie par Zonebourse 16.06.2026 20:26 

    Selon des sources du Wall Street Journal, Rivian a annoncé en interne la suppression de plusieurs centaines de postes, soit moins de 2% de ses effectifs, dans le cadre d'une réorganisation visant à améliorer sa rentabilité. Les réductions concernent principalement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,46 -4,68%
SPACEX
201,8 +4,83%
CAC 40
8 447,27 +0,75%
2CRSI
45,78 -8,71%
Or
4 331,41 +0,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank