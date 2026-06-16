SpaceX dépasse la capitalisation boursière d'Amazon alors que l'introduction des options sur ses actions alimente la flambée de son cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX dépasse Amazon et devance brièvement Microsoft en termes de capitalisation boursière

* Les options contribuent à la hausse des cours et à l'explosion des volumes

* La frénésie boursière devrait se poursuivre avec l’intégration prochaine de l’action dans l’indice

(Ajout des cours de clôture au paragraphe 2, de la vague de ventes de l'après-midi au paragraphe 4) par Shashwat Chauhan, Medha Singh et Saqib Iqbal Ahmed

SpaceX SPCX.O a dépassé mardi la capitalisation boursière d’Amazon AMZN.O et a brièvement dépassé celle de Microsoft MSFT.O , grimpant rapidement dans le classement des entreprises les plus valorisées au monde lors d’une journée boursière mouvementée, alimentée par une activité frénétique sur les contrats d’options de la société récemment cotés .

L'action SpaceX a progressé de 4,8 % pour clôturer à 201,80 dollars, conférant à la société d'Elon Musk une capitalisation boursière d'environ 2 655 milliards de dollars — soit quelque 800 milliards de dollars de plus que sa valeur lors de son introduction en bourse record la semaine dernière, et environ 10 milliards de dollars de plus que celle d'Amazon, qui occupait jusqu'à mardi la cinquième place parmi les entreprises cotées aux États-Unis en termes de capitalisation boursière. Le titre a bondi en début de séance mardi, les investisseurs misant sur l’empire tentaculaire d’Elon Musk, qui s’étend des fusées à l'intelligence artificielle (IA) , même si l’action affiche une valorisation plus élevée que celle des autres géants valant plus d’un billion de dollars. Le titre devrait bénéficier d’une demande supplémentaire dans les semaines à venir, à mesure qu’il intégrera les principaux indices boursiers. Malgré cela, les ventes ont été soutenues dans l’après-midi, les actions de SpaceX ayant cédé la majeure partie des gains qui les avaient, à un moment donné, propulsées jusqu’à 225,64 dollars.

“C’est une entreprise de 2 500 milliards de dollars, mais vu la façon dont elle se négocie, on a vraiment l’impression qu’il s’agit d’une de ces actions « meme », a déclaré Joe Saluzzi, codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

“Nous avons déjà observé ce genre de dynamique par le passé; ces titres ont tendance à monter en flèche et il faut être très, très prudent avec ce type de valeurs.”

LANCEMENT DU MARCHÉ DES OPTIONS

L’un des principaux moteurs des hausses de mardi a été le lancement d’options sur l’action SpaceX, qui confèrent le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre les actions à un certain prix avant une date déterminée. Elles sont souvent utilisées par les traders cherchant à tirer profit de l’intérêt croissant pour une action ou à parier sur une hausse ou une baisse rapide de son cours. Plus de 500 000 contrats d’options sur SpaceX ont changé de mains au cours de la première heure de transactions et plus d’un million en début d’après-midi, selon les données de Trade Alert. Le volume de transactions d’options très haussier sur SpaceX a probablement contribué à faire grimper le titre en début de séance, a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d’analyse d’options SpotGamma.

Une forte hausse du volume des options peut parfois entraîner des fluctuations du titre sous-jacent, car les courtiers en options, qui facilitent les transactions en prenant la contrepartie des opérations sur options, achètent et vendent des actions pour couvrir leur propre risque.

“Si vous êtes un teneur de marché, vous ne pouvez pas couvrir SpaceX avec autre chose que SpaceX”, a-t-il déclaré.

HAUSSE DU VOLUME Le volume des échanges sur les actions SpaceX a été colossal: le chiffre d’affaires sur les actions de la société de fusées, qui reflète la valeur approximative en dollars des transactions de la journée, a atteint 61 milliards de dollars, soit le plus haut niveau parmi les grandes entreprises cotées aux États-Unis. Les dernières hausses des actions SpaceX sont survenues alors que les valeurs technologiques étaient globalement en baisse, l’indice des semi-conducteurs .SOX reculant de 3 % et l’indice Nasdaq Composite .IXIC perdant 0,5 %. Parmi les titres en baisse figuraient les actions de la bourse d’options Cboe Global Markets CBOE.K , en recul de 9 %, tandis que celles de son concurrent CME Group CME.O reculaient de 2 %, dernier signe en date de l’inquiétude des investisseurs face à la montée en puissance des contrats à terme perpétuels — des contrats sans date d’échéance qui permettent aux traders de parier sur les fluctuations de cours sans détenir d’actions ni d’autres actifs.

“Il est temps d’approuver des contrats à terme réglementés sans date d’échéance,” a déclaré lundi sur CNBC Michael Selig, président de la Commodity Futures Trading Commission. “Nous allons veiller à ce que ce produit soit disponible, mais qu’il soit bien réglementé ici, aux États-Unis.”

Terry Duffy, directeur général du CME, a averti ce mois-ci que les régulateurs américains créaient un risque systémique en autorisant des produits tels que les contrats à terme perpétuels sur le bitcoin, qui comportent généralement un effet de levier important.

Mardi, un autre opérateur boursier, Miami International Holdings MIAX.K , a enregistré une baisse de 9 %, une évolution que l’analyste de William Blair, Jeff Schmitt, a attribuée à des inquiétudes concernant les contrats à durée indéterminée, jugées “probablement exagérées”.

ACTIVITÉ BOURSIÈRE INTENSE ET VOLATILITÉ ACCRUE PRÉVUES

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont déclaré que les investisseurs devaient se préparer à une volatilité due au flottant relativement faible et à la valorisation élevée de SpaceX.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 18,67 milliards de dollars l’année dernière et une perte nette de 4,94 milliards de dollars après sa fusion avec xAI, une entreprise déficitaire, contrairement à de nombreuses grandes entreprises technologiques de Wall Street qui ont enregistré des bénéfices exceptionnels.

Mardi, sa capitalisation boursière a dépassé celle d’Amazon à 2 646 milliards de dollars et a brièvement dépassé celle de Microsoft, qui s’élève à 2 920 milliards de dollars. Viennent ensuite Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O et Nvidia NVDA.O , dont la capitalisation boursière dépasse tous les 4 000 milliards de dollars.

Selon les analystes, cette hausse pourrait se poursuivre, car SpaceX est en passe d’être intégré en procédure accélérée dans l’indice Nasdaq 100, ce qui en fera bientôt un titre majeur pour les fonds passifs et les ETF qui répliquent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

FTSE Russell et MSCI devraient également intégrer le titre à leurs indices à compter respectivement du 26 et du 29 juin. SpaceX a également annoncé lundi que ses souscripteurs avaient exercé l’option “greenshoe” pour acheter des actions supplémentaires, portant ainsi le montant total des recettes de son introduction en bourse à 85,7 milliards de dollars, contre les 75 milliards levés la semaine dernière.