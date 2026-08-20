Le géant chinois de la tech Alibaba enregistre une hausse de son chiffre d'affaires portée par l'IA

Le géant chinois Alibaba a vu son chiffre d'affaires trimestriel augmenter, selon des résultats publiés jeudi, portés par la frénésie mondiale autour de l'intelligence artificielle qui stimule la demande pour ses produits.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le chiffre d'affaires d'Alibaba pour le trimestre clos le 30 juin s'est établi à près de 269 milliards de yuans (40 milliards de dollars), en hausse de 9% sur un an, a indiqué le groupe dans des résultats publiés à la Bourse de Hong Kong.

Mais le bénéfice net a plongé de 76% sur un an, à 10,5 milliards de yuans (1,56 milliard de dollars), reflétant l'impact de ses grands investissements stratégiques dans l'IA et les pressions économiques sur son marché domestique.

Alibaba, à l'instar des géants technologiques chinois Tencent et Baidu, injectent d'importantes ressources dans la course au développement et à l'intégration des applications d'IA de pointe.

"La croissance des revenus externes d'Alibaba Cloud s'est accélérée à 45%, les revenus des produits liés à l'IA enregistrant une croissance à trois chiffres pour le douzième trimestre consécutif", a déclaré le directeur général de la compagnie, Eddie Wu, dans un communiqué.

Alibaba est également un mastodonte du commerce en ligne qui exploite certaines des plus grandes plateformes d'achat sur Internet en Chine, dont Taobao.

L'entreprise fait face depuis plusieurs années à la pression d’un ralentissement persistant de la consommation en Chine, qui a mis à mal les principaux acteurs du e-commerce du pays et intensifié la guerre des prix.

À cela s'ajoute sa désignation fin juin par le département américain de la Défense comme "entreprise militaire chinoise", une accusation que l'enteprise a contestée par une plainte déposée devant un tribunal fédéral de San José (Californie).

En Chine, Alibaba a longtemps été dans le viseur de la vaste offensive réglementaire lancée fin 2020 contre le secteur technologique national par le pouvoir chinois.

Jack Ma, cofondateur charismatique du groupe, qui s'était exprimé ouvertement sur les lacunes du système financier et réglementaire chinois, avait disparu des projecteurs pendant la campagne.

Il est finalement réapparu en février lors d'une réunion avec le président Xi Jinping et d'autres figures du monde des affaires, signe apparent d'un retour en grâce qui avait provoqué une hausse du cours boursier d'Alibaba.

Jack Ma n'occupe plus de fonction exécutive au sein du groupe, mais il détiendrait encore une part importante du capital.