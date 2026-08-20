Défense : l'Inde et le Japon conviennent de renforcer leurs liens

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, et son homologue japonais, Shinjiro Koizumi, avant leur rencontre au Manekshaw Centre, à New Delhi, le 20 août 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

L'Inde et le Japon sont convenus jeudi de renforcer leurs liens de sécurité, y compris la coopération maritime, à l'issue d'une rencontre de leurs ministres de la Défense à New Delhi.

Le ministre indien, Rajnath Singh, et son homologue japonais, Shinjiro Koizumi, ont eu des entretiens et signé un mémorandum sur la coopération en matière de sécurité maritime, selon un communiqué conjoint.

Ces deux pays sont, avec les États-Unis et l'Australie, membres de l'alliance de sécurité Quad, considérée comme un contrepoids à la présence croissante de la Chine dans l'océan Indien et l'ensemble de la région Asie-Pacifique.

"Les deux ministres ont affirmé leur engagement (...) à approfondir davantage la coopération en matière de défense, afin de réaliser un Indo-Pacifique libre et ouvert", selon le communiqué.

"Une telle coopération est essentielle non seulement pour le Japon et l'Inde, mais aussi pour la région et la communauté internationale".

New Delhi souhaite une plus grande implication de Tokyo, notamment à travers ses investissements et son savoir-faire technologique, afin de soutenir les efforts de l'Inde pour développer sa propre industrie d'armement.

Selon les deux ministres, leurs pays doivent étudier un développement conjoint de conception et construction de navires militaires, en combinant l'expertise technologique de Tokyo et les capacités de production de New Delhi, dans le cadre de son initiative "Make in India".

Début juillet, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait rencontré à New Delhi son homologue indien Narendra Modi.

Les deux dirigeants avaient annoncé leur intention de renforcer leur coopération dans les secteurs économiques stratégiques, notamment des semi-conducteurs, des technologies quantiques et des métaux rares.

A la suite de cette rencontre, Mme Takaichi avait averti que le Japon et l'Inde étaient confrontés à des défis, dont la "militarisation de l'économie et des politiques et pratiques non marchandes".

Le ministère chinois des Affaires étrangères avait ensuite déclaré que la coopération internationale "ne doit pas viser ni nuire aux intérêts de tiers, et encore moins servir de prétexte pour former des clans exclusifs ou attiser la confrontation".

La deuxième et la troisième économies d'Asie dépendent fortement de leurs importations de minéraux essentiels, notamment auprès de la Chine pour les terres rares indispensables à la fabrication des smartphones, des voitures électriques ou des missiles.