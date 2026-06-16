SpaceX dépasse Amazon et devient la cinquième capitalisation mondiale

La progression boursière de SpaceX s'est poursuivie mardi, permettant au groupe d'Elon Musk de dépasser Amazon en capitalisation boursière. Avec un cours de 209,30 dollars, en hausse de plus de 54% par rapport à son prix d'introduction de 135 dollars, l'entreprise atteint une valorisation d'environ 2 750 milliards de dollars. Elle devient ainsi la cinquième société la plus valorisée au monde, derrière Microsoft et les trois groupes dont la capitalisation dépasse désormais 4 000 milliards de dollars (Nvidia, Alphabet et Apple).

Cette envolée contraste avec les performances financières récentes de l'entreprise. SpaceX a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars mais a enregistré une perte nette de 4,94 milliards après sa fusion avec xAI. Plusieurs analystes mettent en garde contre une valorisation jugée difficile à justifier par les fondamentaux et soulignent le caractère spéculatif de la hausse. Le lancement du marché des options sur l'action SPCX ainsi que le faible flottant pourraient par ailleurs accentuer la volatilité du titre.

Les investisseurs anticipent également un soutien technique important grâce à l'intégration prochaine de SpaceX dans plusieurs grands indices boursiers. Son entrée au Nasdaq 100, ainsi que son inclusion prochaine dans les indices FTSE Russell et MSCI, devraient entraîner des achats automatiques de la part des fonds indiciels. Parallèlement, les banques responsables de l'introduction en Bourse ont exercé leur option de surallocation, portant le montant total levé à 85,7 milliards de dollars. L'action a toutefois réduit une partie de ses gains après l'annonce du rachat d'Anysphere, société mère de l'outil de codage assisté par IA Cursor, pour 60 milliards de dollars.