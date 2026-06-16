Rivian réduit ses effectifs pour accélérer sa quête de rentabilité

Selon des sources du Wall Street Journal, Rivian a annoncé en interne la suppression de plusieurs centaines de postes, soit moins de 2% de ses effectifs, dans le cadre d'une réorganisation visant à améliorer sa rentabilité. Les réductions concernent principalement certaines équipes liées aux services et à la relation client. À la fin de l'année dernière, le constructeur de véhicules électriques comptait 15.232 employés en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise affirme que ces mesures s'inscrivent dans ses efforts pour développer son activité de manière plus efficace sur le plan financier.

Cette décision intervient peu après le lancement des premières livraisons du SUV R2, un modèle considéré comme stratégique pour l'avenir du groupe. Rivian espère que ce véhicule lui permettra d'élargir sa clientèle au-delà du segment haut de gamme et de se rapprocher d'un positionnement plus grand public. Le constructeur mise fortement sur le succès du R2 pour atteindre la rentabilité, un objectif qu'il n'a encore jamais atteint depuis sa création.

Les défis restent importants. Rivian a enregistré une perte de 3,6 milliards de dollars l'an dernier pour 42.247 véhicules livrés et sa division automobile continuait de perdre environ 6 000 dollars par véhicule au premier trimestre 2026. Le groupe doit également composer avec un environnement moins favorable pour les véhicules électriques, marqué notamment par la suppression du crédit d'impôt fédéral américain de 7.500 dollars. Cette nouvelle vague de licenciements fait suite à une précédente réduction de plus de 600 postes annoncée en octobre dernier.