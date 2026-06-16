SpaceX conclut un contrat de 60 milliards de dollars avec Cursor pour soutenir son offensive dans le domaine du codage IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'évolution du cours de l'action et des détails sur la structure de l'opération)

SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, a annoncé mardi qu'elle allait acquérir Anysphere, l'éditeur de logiciels à l'origine du célèbre agent de codage IA Cursor, pour 60 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur le marché de l'IA d'entreprise.

Cette annonce intervient quelques jours après qu'Elon Musk a introduit en bourse cette entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA lors d'une entrée fracassante au Nasdaq qui a valorisé la société à plus de 2 000 milliards de dollars et en a immédiatement fait l'une des entreprises les plus valorisées au monde.

SpaceX lorgnait sur Cursor depuis plusieurs mois. La société avait déclaré en avril avoir obtenu une option lui permettant soit d’acquérir la société basée à San Francisco pour 60 milliards de dollars plus tard dans l’année, soit de payer 10 milliards de dollars pour un nouveau partenariat.

Cette opération pourrait permettre à xAI, le fabricant du chatbot Grok avec lequel SpaceX a fusionné en février, de renforcer sa présence sur le marché du codage IA, où il est jusqu’à présent resté à la traîne par rapport à ses concurrents. Elle fournirait également à Cursor davantage de capacité de calcul pour développer des modèles d’IA.

Les actions de SpaceX ont progressé de près de 10% en pré-ouverture, en passe d'ajouter environ 247 milliards de dollars à sa capitalisation boursière de 2 530 milliards de dollars. À 211,27 dollars, le titre a grimpé de plus de 56 % par rapport à son prix d'introduction en bourse de 135 dollars.

Si ces gains se confirment, SpaceX devrait dépasser Amazon

AMZN.O en termes de valeur boursière pour devenir la cinquième plus grande entreprise.

Aux côtés d'OpenAI et d'Anthropic, Cursor fait partie des nombreuses start-ups de la Silicon Valley qui ont attiré des vagues de développeurs en utilisant l'intelligence artificielle pour automatiser le codage, un secteur où les entreprises d'IA ont rapidement trouvé un écho commercial.

L'activité de Cursor s'est rapidement développée depuis sa création en 2022, avec un chiffre d'affaires interentreprises annualisé d'environ 2,6 milliards de dollars et des ventes aux entreprises en forte croissance, selon les données de l'entreprise communiquées à Reuters au début du mois.

Soutenue par certains des plus grands noms du capital-risque de la Silicon Valley, notamment Andreessen Horowitz et Thrive, ainsi que par Nvidia NVDA.O et Google GOOGL.O (filiale d'Alphabet), Cursor aurait été en pourparlers plus tôt cette année pour un tour de table l'évaluant à 50 milliards de dollars.

L'opération, qui devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2026, prend la forme d'une fusion par échange d'actions entre Anysphere, la société mère de Cursor, et X67, une filiale à 100 % de SpaceX, ce qui indique que les fonds levés lors de l'introduction en bourse de SpaceX ne sont pas utilisés pour financer l'opération.

Si l'accord est résilié dans des circonstances spécifiques, SpaceX devra s'acquitter d'une indemnité de résiliation de 10 milliards de dollars, selon un document réglementaire.

Le document précise également que SpaceX devra s'acquitter d'une indemnité de résiliation « réglementaire » de 4 milliards de dollars si l'accord échoue en raison de problèmes liés à la législation de la concurrence.

Il n'était pas immédiatement clair si l'accord aurait une incidence sur les contrats de location de ses centres de données conclus par SpaceX. La société a conclu ces dernières semaines des accords avec Anthropic et Google pour louer une capacité de cloud computing d'une valeur totale d'environ 26 milliards de dollars par an.

Ces deux contrats comportent des clauses de résiliation de 90 jours, ce qui signifie que SpaceX pourrait rapidement récupérer sa capacité de calcul si nécessaire.