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SpaceX conclut un accord de 40 milliards de dollars avec Apollo pour le financement de puces d'IA
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 13:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

SpaceX SPCX.O a déclaré lundi qu’une filiale d’Apollo Global Management APO.N allait acheter des puces d’IA et du matériel serveur pour les louer à l’entreprise spécialisée dans les fusées et l’IA, dans le cadre d’un contrat dont le montant total des paiements en principal s’élève à environ 40 milliards de dollars.

Selon un document réglementaire, chaque contrat de location aura une durée d’un peu plus de cinq ans à compter de la date de livraison du matériel.

Cette opération met en évidence les dépenses considérables engagées par SpaceX, qui tente de tirer parti de la demande croissante en puissance de calcul pour financer ses ambitions lunaires et martiennes.

La société vise à finaliser l’accord d’ici la fin de l’année. Les contrats de location devraient débuter au cours du premier semestre 2027, une fois les puces livrées.

Dimanche, le directeur général Elon Musk a déclaré sur X que SpaceX avait « conclu » un financement par emprunt de 40 milliards de dollars destiné à l’acquisition de processeurs graphiques.

M. Musk a précisé que ce financement concernait principalement les puces dont la livraison est prévue au cours des premier et deuxième trimestres et qu’il ne constituerait pas « un facteur majeur ce trimestre ».

Le directeur financier, Bret Johnsen, avait indiqué que SpaceX tablait toujours sur des dépenses d’investissement comprises entre 35 et 40 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Reuters avait rapporté plus tôt ce mois-ci que SpaceX était en pourparlers avec des banques et des gestionnaires d’actifs afin de lever 40 milliards de dollars pour acheter des puces de Nvidia NVDA.O .

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