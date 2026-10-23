SpaceX cherche à obtenir l'accès à 80 000 antennes-relais américaines pour son réseau sans fil, selon Bloomberg News

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SpaceX serait en pourparlers avec des entreprises d'infrastructure cellulaire afin d'obtenir l'accès à au moins 80 000 sites à travers les États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Ces accords pourraient potentiellement consolider la voie de l'entreprise vers la création d'un quatrième opérateur de téléphonie mobile national.

* SpaceX, qui achète un spectre de fréquences en bande basse couvrant l'ensemble du territoire américain, est en pourparlers avec le fournisseur d'infrastructures mobiles Crown Castle CCI.N , selon le rapport

* TD Cowen a estimé qu’un réseau terrestre national coûterait plus de 80 milliards de dollars, ce qui nécessiterait de nombreuses années et des milliards de dépenses supplémentaires

* Ces 80 000 sites représenteraient la moitié des 158 500 antennes-relais spécialement construites qui étaient opérationnelles aux États-Unis l’année dernière, selon la Wireless Infrastructure Association

* Crown Castle exploite environ 40 000 antennes-relais aux États-Unis, tandis qu’American Tower AMT.N en compte environ 42 000; la société privée Vertical Bridge en possède quant à elle environ 18 000

* Interrogé mercredi sur d'éventuels contrats de location avec SpaceX et Amazon AMZN.O , le directeur général de Crown Castle, Christian Hillabrant, a déclaré que son entreprise était en pourparlers avec « toutes les parties », mais a refusé d'évoquer des clients spécifiques

* Crown Castle, American Tower, Vertical Bridge et SpaceX n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

* Les actions des opérateurs de téléphonie mobile AT&T

T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O ont chuté de 4,2 % à 5 % lors des négociations après la clôture