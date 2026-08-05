SpaceX attire les investisseurs particuliers après la chute de son cours suite à la publication de ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs particuliers ont continué mercredi à se ruer sur les actions SpaceX, profitant de la baisse pour acheter après un repli brutal survenu à la suite de la publication du tout premier rapport financier de la société depuis son introduction en bourse.

Les petits investisseurs ont acheté pour 22,7 millions de dollars nets d'actions SpaceX SPCX.O rien que pendant la première heure de cotation, ce qui représente le troisième plus gros volume enregistré au cours de la première heure sur les 37 séances de bourse depuis l'introduction en bourse de la société, selon les données de Vanda Research.

“Cela nous indique que les achats sur repli effectués par les particuliers n’ont pas ralenti après la vague de ventes provoquée par la publication des résultats – ils sont même devenus encore plus opportunistes,” a déclaré Vanda Research dans une note.

Le cabinet d’analyse financière a indiqué que mercredi pourrait devenir la deuxième journée la plus importante en termes d’achats nets des particuliers depuis l’introduction en bourse si ce rythme se maintient, juste derrière le 16 juin, où les achats nets s’étaient élevés à 144,6 millions de dollars.

SpaceX n’a pas enregistré une seule journée de ventes nettes de la part des particuliers depuis son introduction en bourse le 12 juin, la plus importante de l’histoire des États-Unis à 135 dollars par action.

L'action de cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que de l'IA, a chuté de 12,9 % à la suite de la publication de ses résultats, les investisseurs s'inquiétant de savoir combien de temps son activité rentable Starlink pourrait continuer à financer ses coûteux investissements dans l'IA.

Dans l’ensemble, les échanges ont été soutenus, avec plus de 10,5 milliards de dollars de titresSpaceX échangés à11 h 47 (heure de l’Est), selon les données compilées par LSEG.

SpaceX était mercredi le titre américain le plus acheté par les investisseurs particuliers selon Vanda, suivi par le fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O . L'action AMD affichait en fin de séance une baisse de 6,5 % à la suite de la publication de ses résultats trimestriels .