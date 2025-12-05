SpaceX annonce à ses investisseurs qu'elle vise une introduction en bourse fin 2026, selon The Information

SpaceX a informé des investisseurs et des représentants d'institutions financières de son intention de procéder à une introduction en bourse au cours du second semestre de l'année prochaine, a rapporté vendredi le journal The Information, citant deux personnes au fait des discussions.

Le fabricant de fusées, fondé par Elon Musk, envisage une introduction en bourse de l'ensemble de la société, y compris Starlink, son service de satellites internet, selon le rapport.

Elon Musk avait déclaré en 2020 que SpaceX prévoyait d'introduire Starlink en bourse dans plusieurs années, une fois que la croissance de son chiffre d'affaires serait régulière et prévisible.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La nouvelle de l'introduction en bourse potentielle fait suite à un rapport de presse selon lequel SpaceX donnerait le coup d'envoi d'une vente secondaire d'actions qui valoriserait le fabricant de fusées à 800 milliards de dollars, l'opposant ainsi à OpenAI pour le titre de l'entreprise privée la plus précieuse.

Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a informé les investisseurs de cette vente ces derniers jours, a rapporté le Wall Street Journal plus tôt ce vendredi, citant des personnes familières avec le sujet. La nouvelle valorisation potentielle est le double de la valeur de 400 milliards de dollars obtenue lors d'une récente vente secondaire d'actions.

L'évaluation de 800 milliards de dollars placerait SpaceX devant OpenAI, la société mère de ChatGPT, qui est évaluée à 500 milliards de dollars en octobre, ce qui en fait l'entreprise privée la plus précieuse dans le monde, d'après les données de Crunchbase.

Par ailleurs, Bloomberg News a rapporté vendredi que SpaceX se préparait à vendre des actions d'initiés à un prix d'environ 300 dollars par action, ce qui valoriserait l'entreprise à environ 560 milliards de dollars.

Plusieurs milliardaires et entreprises privées, dont SpaceX et Blue Origin de Jeff Bezos, alimentent une nouvelle course à l'espace aux États-Unis, en injectant de l'argent dans des fusées, des satellites et des missions lunaires.