SpaceX affirme qu'une éventuelle fusion avec Tesla nécessiterait l'accord d'Elon Musk

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SpaceX SPCX.O a déclaré jeudi que sa fusion potentielle avec Tesla TSLA.O nécessiterait l'accord de l'actionnaire majoritaire Elon Musk, même si l'entrepreneur s'est récusé des négociations entre ses deux entreprises en raison de conflits d'intérêts.

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, a déclaré mardi qu’une fusion entre SpaceX et Tesla serait « une bonne idée » et qu’ils avaient formé des comités spéciaux pour discuter d’une union.

Dans un document réglementaire publié jeudi, SpaceX a déclaré: « Notre comité spécial n’a pris aucune décision concernant une éventuelle fusion, et toute fusion potentielle serait soumise à l’approbation de notre comité spécial, de notre conseil d’administration et de notre actionnaire majoritaire. »

Plusieurs analystes de Wall Street ont déclaré qu’ils considéraient la fusion entre Tesla et SpaceX comme une question de « quand » et non de « si », mais ils ne s’accordent pas sur le montant que les actionnaires de Tesla devraient recevoir dans le cadre d’un tel accord.

Le soutien public apporté cette semaine par Musk à cette fusion potentielle de 3 500 milliards de dollars a également inquiété certains initiés impliqués dans les discussions, qui craignent que ses commentaires n’attirent l’attention des actionnaires et ne retardent le processus de plusieurs semaines, a rapporté Reuters plus tôt dans la journée de jeudi.

Musk détient près d’un cinquième de Tesla et exerce le contrôle des droits de vote chez SpaceX. Selon les analystes, une fusion lui donnerait le contrôle de l’entité fusionnée et pourrait consolider son influence.

Cette révélation a semé la « pagaille » dans le processus, car elle pourrait soulever des questions quant à la manière dont les intérêts des actionnaires de Tesla seraient représentés, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe des négociations.

Le regroupement des deux entreprises pourrait également simplifier la prise de décision , car la présence de plusieurs sociétés nécessite l’approbation de conseils d’administration et d’actionnaires distincts. Cette fusion potentielle pourrait donner à la direction la flexibilité nécessaire pour allouer des capitaux, des compétences en ingénierie et des infrastructures à des projets plus prometteurs, alors que les entreprises se lancent à grands pas dans l’intelligence artificielle.

Mercredi, Tesla a revu à la baisse ses prévisions annuelles de dépenses d’investissement à environ 20 milliards de dollars , contre plus de 25 milliards de dollars précédemment. SpaceX prévoit quant à elle entre 35 et 40 milliards de dollars de dépenses d’investissement au quatrième trimestre.

SpaceX est l’un des principaux sous-traitants de l’armée américaine, des agences de renseignement et de la Nasa. Tesla, quant à elle, reste étroitement liée à la Chine par le biais de son usine de Shanghai, qui joue un rôle majeur dans la production et la vente de véhicules.

L'action SpaceX a progressé d'environ 1 %, tandis que celle de Tesla a légèrement reculé en séance prolongée.