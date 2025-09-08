SpaceX achète des fréquences sans fil à EchoStar pour 17 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du cours des actions, refonte du titre et des paragraphes 1 à 5) par Harshita Mary Varghese et David Shepardson

SpaceX, la société d'Elon Musk, a déclaré lundi qu'elle achèterait des licences de spectre sans fil à EchoStar SATS.O pour son réseau de satellites Starlink pour environ 17 milliards de dollars, le dernier accord majeur crucial pour la connectivité 5G.

Les deux sociétés ont également conclu un accord qui permettra aux abonnés Boost Mobile d'EchoStar d'accéder au service Starlink direct à la cellule afin d'étendre le service satellite aux zones non desservies.

Gwynne Shotwell, présidente et directrice de l'exploitation de SpaceX, a déclaré que l'accord aiderait l'entreprise à "mettre fin aux zones mortes mobiles dans le monde entier...". Grâce à un spectre exclusif, SpaceX développera la prochaine génération de satellites Starlink Direct to Cell, dont les performances évolueront considérablement et qui nous permettront d'améliorer la couverture de nos clients, où qu'ils se trouvent dans le monde"

La nouvelle a fait bondir les actions d'EchoStar de près de 22 % dans les échanges avant bourse. Les actions des opérateurs sans fil américains AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O ont baissé de plus de 5 % et Verizon VZ.N a baissé de plus de 4 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

SpaceX a lancé plus de 8 000 satellites Starlink depuis 2020, construisant un réseau distribué en orbite terrestre basse qui a suscité la demande des armées, des entreprises de transport et des consommateurs dans les zones rurales.

L'accord intervient quelques mois après que la Commission fédérale des communications a remis en question l'utilisation par EchoStar du spectre des services mobiles par satellite et s'est demandé si l'entreprise respectait ses obligations en matière de déploiement de la 5G dans le pays. En août, la société a vendu à AT&T des licences de spectre sans fil à l'échelle nationale ( ) pour 23 milliards de dollars. AT&T a accepté d'acquérir 50 MHz de spectre à bande moyenne et à bande basse à l'échelle nationale.

Le président Donald Trump a déjà incité EchoStar et le président de la FCC Brendan Carr à conclure un accord à l'amiable pour les licences de spectre sans fil de l'entreprise.

La FCC n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

EchoStar a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la transaction avec SpaceX et l'accord avec AT&T résolvent les questions de la FCC.

SpaceX paiera jusqu'à 8,5 milliards de dollars en espèces et émettra jusqu'à 8,5 milliards de dollars en actions. SpaceX a également accepté de couvrir environ 2 milliards de dollars de paiements d'intérêts sur les obligations de la dette d'EchoStar jusqu'à la fin de l'année 2027.

Après la vente, EchoStar continuera d'exploiter son service de télévision par satellite Dish TV, sa plateforme de télévision en continu Sling, son service internet Hughes et sa marque Boost Mobile.

SpaceX a fait pression sur la FCC pour qu'elle réattribue les ondes sous-utilisées au service de téléphonie par satellite, estimant qu'EchoStar n'avait pas respecté certaines obligations.

Dans une lettre adressée à la FCC en avril, SpaceX a déclaré que le spectre d'EchoStar dans la bande des 2 gigahertz "reste mûr pour un partage entre les systèmes satellitaires de la prochaine génération" et que la société a laissé "un précieux spectre de bande moyenne chroniquement sous-utilisé".

L'accord conclu avec EchoStar permettra à SpaceX d'exploiter les services Starlink de transmission directe sur les fréquences qu'elle possède, au lieu de dépendre uniquement des fréquences louées à des opérateurs de téléphonie mobile tels que T-Mobile.

En mai, la FCC a approuvé l'accord de 20 milliards de dollars conclu par Verizon pour l'acquisition des fournisseurs d'accès internet par fibre optique Frontier Communications. Verizon a dépensé 52 milliards de dollars pour acquérir et libérer des fréquences clés en 2021.