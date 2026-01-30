SpaceX a généré environ 8 milliards de dollars de bénéfices l'année dernière avant son introduction en bourse, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails financiers sur SpaceX, paragraphes 6-9) par Echo Wang, Milana Vinn et Joey Roulette

SpaceX a généré environ 8 milliards de dollars de bénéfices pour un chiffre d'affaires de 15 à 16 milliards de dollars l'année dernière, ont déclaré deux personnes au fait des résultats de l'entreprise, ce qui donne un nouvel aperçu de la santé financière de la société spatiale d'Elon Musk qui devrait être cotée en bourse dans le courant de l'année.

Les derniers résultats financiers de SpaceX, qui n'ont pas été publiés auparavant, ont conduit certaines banques à estimer que la société pourrait lever plus de 50 milliards de dollars à une valorisation supérieure à 1 500 milliards de dollars, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées pour discuter de conversations privées. Reuters a rapporté jeudi que SpaceX était également en pourparlers avec xAI, la société d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle, en vue d'une fusion avant l'introduction en bourse.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le chiffre du bénéfice correspondait aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, une mesure clé de la performance opérationnelle. Le système Internet par satellite Starlink d'Elon Musk est le principal moteur de revenus, représentant entre 50 % et 80 % du total, selon les personnes interrogées.

Le lancement rapide de 9 500 satellites Starlink depuis 2019 a fait de SpaceX le plus grand opérateur de satellites au monde, avec plus de 9 millions d'utilisateurs du service internet à haut débit. Le service internet, ainsi que les contrats gouvernementaux associés à Starlink et au réseau satellitaire de qualité militaire Starshield, ont généré des revenus clés pour aider à financer le développement de la fusée Starship de nouvelle génération de la société qu'Elon Musk veut utiliser pour faire décoller des Starlink plus puissants en orbite.

L'année dernière, la société a acheté à EchoStar SATS.O des droits d'utilisation du spectre sans fil d'une valeur de 19 milliards de dollars, dans le cadre de l'expansion de Starlink sur le marché des communications directes, dans lequel les téléphones mobiles peuvent se connecter directement aux satellites Starlink sans avoir besoin d'un terminal utilisateur Starlink.

La société de satellites et de fusées prévoit la plus grande introduction en bourse au monde, à l'approche du 55e anniversaire d'Elon Musk, le 28 juin, selon ces personnes.

Elon Musk s'attend à ce que Starship, qui a effectué 11 lancements d'essai depuis 2023, commence à lancer des charges utiles dans l'espace cette année. Le milliardaire espère utiliser Starship pour lancer à terme des centres de données d'IA dans l'espace, une entreprise risquée et naissante liée au projet de fusion de l'entreprise avec xAI.