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SpaceX a enregistré une perte de près de 5 milliards de dollars en 2025, selon The Information
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 03:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, le contexte des paragraphes 3-6)

SpaceX, la société d'Elon Musk en passe d'être introduite en bourse , a enregistré une perte de près de 5 milliards de dollars en 2025 sur un chiffre d'affaires de plus de 18,5 milliards de dollars, a rapporté The Information jeudi, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures d'ouverture.

* La perte inclut la startup d'intelligence artificielle de Musk, xAI, que SpaceX a acquise en février, selon le rapport.

* SpaceX est la société de lancement la plus active au monde et a pour ambition de rendre les voyages interplanétaires viables. Elle a également présenté des plans pour déployer des centres de données d'intelligence artificielle en orbite.

* La société, qui a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis en mars, a généré l'année dernière un bénéfice d'environ 8 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 15 à 16 milliards de dollars, a rapporté Reuters en janvier.

* SpaceX cherche à être cotée en bourse pour une valorisation potentielle de plus de 1,75 trillion de dollars.

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