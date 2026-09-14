 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Space42, aux Émirats arabes unis, atteint son plus haut niveau depuis un an après un partenariat d'un milliard de dollars avec Viasat
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 09:39
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - **Le titre de l'opérateur satellite Space42

SPACE42.AD , basé aux Émirats arabes unis, bondit de 10,1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an, à 2,19 AED

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 4 juillet 2025; il est en tête des hausses de l'indice de référence d'Abou Dhabi .FTFADGI et fait progresser l'indice de 0,4 %

** Space42 et la société californienne Viasat VSAT.O conviennent de créer Equatys, une plateforme de services diffusés directement sur les appareils, et s’engagent à investir jusqu’à 1 milliard de dollars dans cette entreprise

** En tenant compte de la hausse de la séance, Space42 affiche une progression d’environ 40 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

VIASAT
74,3100 USD NASDAQ +0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,27 -0,93%
SOITEC
122,8 -13,00%
CAC 40
8 117,46 -0,76%
DBT
0,08 -2,44%
HAFFNER ENERGY
0,642 -0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank