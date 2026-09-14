Space42, aux Émirats arabes unis, atteint son plus haut niveau depuis un an après un partenariat d'un milliard de dollars avec Viasat

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14 septembre - **Le titre de l'opérateur satellite Space42

SPACE42.AD , basé aux Émirats arabes unis, bondit de 10,1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an, à 2,19 AED

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 4 juillet 2025; il est en tête des hausses de l'indice de référence d'Abou Dhabi .FTFADGI et fait progresser l'indice de 0,4 %

** Space42 et la société californienne Viasat VSAT.O conviennent de créer Equatys, une plateforme de services diffusés directement sur les appareils, et s’engagent à investir jusqu’à 1 milliard de dollars dans cette entreprise

** En tenant compte de la hausse de la séance, Space42 affiche une progression d’environ 40 % depuis le début de l’année