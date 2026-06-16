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SOXX (I-Share Semi) : nouveau record à 629,65$
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 17:55

Nouvelle hausse explosive du SOXX (I-Share Semi) qui prend 20% en 5 séances et inscrit un nouveau record à 629,65$.

L'indice a donc plus que doublé de valeur depuis le 30 mars (309/628$), et il n'existe pas de précédent historique, donc pas de scénario de correction de "référence" permettant de trancher entre -20, -33 ou -50% de correction.

Parmi les points techniques significatifs, il y le "gap" des 469,6$ du 4 mai, puis celui des 432,16$ du 22 avril, ou encore 407,5E du 16 avril... et le spectaculaire "gap" 348/368$ du 7 avril.

Et même avec un coup de tabac de -50%, le gain annuel serait encore de 3%... un coup pour rien.

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