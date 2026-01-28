Southwest prévoit des bénéfices supérieurs aux estimations pour 2026, alors que la restructuration gagne du terrain

(Plus de détails dans le communiqué de presse)

Southwest Airlines LUV.N a prévu mercredi un bénéfice plus important que prévu en 2026 et a signalé un début d'année solide malgré les perturbations liées à la tempête hivernale qui a balayé les États-Unis le week-end dernier, affirmant que sa refonte commence à gagner en traction.

La société prévoit un bénéfice ajusté d'au moins 4,00 dollars par action, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 3,19 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le premier trimestre, elle prévoit un bénéfice ajusté d'au moins 45 cents par action, contre 33 cents par action attendus par les analystes.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle bénéficiait d'offres axées sur le client, d'opérations plus fiables et de résultats préliminaires solides résultant des changements qu'elle a mis en œuvre l'année dernière.