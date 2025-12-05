 Aller au contenu principal
Southwest Airlines revoit à la baisse ses prévisions d'Ebit pour l'ensemble de l'année en raison de l'arrêt des activités du gouvernement
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest Airlines LUV.N a revu à la baisse ses prévisions pour 2025 en ce qui concerne son principal indicateur de rentabilité, l'Ebit, vendredi, citant la baisse des recettes due à la récente fermeture du gouvernement et l'impact de la hausse des prix du carburant.

La société a déclaré qu'elle s'attend désormais à ce que son bénéfice avant intérêts et impôts pour l'ensemble de l'année soit d'environ 500 millions de dollars, contre une prévision précédente de 600 à 800 millions de dollars.

Les actions de la société étaient en baisse de 2,3 % dans les échanges avant bourse.

La fermeture du gouvernement pendant 43 jours, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a perturbé les opérations aériennes dans tout le pays, obligeant des milliers de contrôleurs aériens et d'autres employés du secteur de l'aviation à travailler sans salaire. L'administration fédérale de l'aviation a ordonné la réduction des vols dans 40 grands aéroports en raison du manque de personnel.

L'impact combiné de la fermeture et des conditions météorologiques hivernales rigoureuses a incité certains analystes de Wall Street à réduire jusqu'à 30 % les estimations de bénéfices des compagnies aériennes américaines pour le quatrième trimestre.

En début de semaine , Delta Air Lines DAL.N a déclaré qu'elle s'attendait à un impact d'environ 200 millions de dollars sur son bénéfice avant impôts du quatrième trimestre en raison de la fermeture.

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
67,250 USD NYSE -0,39%
SOUTHWEST AIRLIN
35,810 USD NYSE +0,35%
