Southwest Airlines rejoint le programme d'échange de données d'IATA
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 12:49
Southwest Airlines annonce son adhésion au Schedule Data Exchange Program (SDEP) de l'Association internationale du transport aérien (IATA), portant à 190 le nombre de compagnies participantes. Lancé fin 2023, ce programme vise à constituer une base de données commune sur les horaires et les temps minimum de correspondance.
Ces données sont essentielles pour des fonctions clés telles que la planification des réseaux, la coordination des créneaux aéroportuaires et les accords inter-compagnies. La couverture dépasse déjà 70% des sièges-kilomètres offerts (ASK, Available Seat Kilometers) en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, avec un objectif de 90% à l'échelle mondiale d'ici fin 2026.
Le modèle repose sur un principe de réciprocité, où les compagnies partagent leurs données pour accéder à des informations enrichies, incluant horaires de vols, types d'appareils, configurations cabine et capacités cargo.
Selon Frederic Leger, vice-président senior Produits et Services de l'IATA, "l'adhésion de Southwest renforce la valeur de la base de données et envoie un signal fort au secteur".
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