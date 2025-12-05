 Aller au contenu principal
Southwest Airlines recule après avoir réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation en raison de l'impact de la fermeture du gouvernement
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de Southwest Airlines LUV.N chutent de près de 1 % à environ 35,5 $ avant le marché

** Réduit ses prévisions de bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) pour l'exercice 2025, citant une baisse des revenus due à la fermeture du gouvernement américain et à l'augmentation des prix du carburant

** Prévoit un BAII de 500 millions de dollars, en baisse par rapport à la prévision précédente de 600 à 800 millions de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 6,5 % depuis le début de l'année

