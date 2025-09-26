 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Southwest Airlines doit payer 18,5 millions de dollars pour le congé militaire de ses employés
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Southwest Airlines LUV.N a accepté de payer 18,5 millions de dollars pour régler un recours collectif accusant le transporteur de ne pas avoir accordé de congés payés aux employés ayant pris un congé militaire de courte durée.

Un règlement préliminaire a été déposé jeudi soir au tribunal fédéral de San Francisco et doit être approuvé par un juge.

Les employés ont déclaré que Southwest avait refusé à tort de les rémunérer lorsqu'ils avaient pris un congé militaire de 14 jours ou moins, bien qu'elle ait payé pour d'autres absences, notamment les congés de maladie, les congés de deuil et les fonctions de juré.

Ils ont déclaré que les actions de Southwest violaient la loi sur les droits à l'emploi et au réemploi des services en uniforme (Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act), une loi fédérale protégeant le personnel militaire dans le cadre de son emploi civil.

Environ 2 791 employés éligibles de Southwest recevront en moyenne 4 421 dollars, après déduction des frais de justice, qui peuvent représenter jusqu'à un tiers du fonds de règlement, selon les documents du tribunal.

Southwest offrirait également jusqu'à 10 jours de congé militaire payé de courte durée par année civile de 2026 à 2030.

Le transporteur basé à Dallas a nié toute faute et estime que le congé militaire n'est pas comparable à d'autres formes de congé, mais il a conclu un accord pour éviter le risque et le coût d'un litige, selon les documents du tribunal.

Southwest n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat vendredi.

En 2019, un autre juge de San Francisco a approuvé un règlement d'une valeur maximale de 18,8 millions de dollars pour près de 2 000 pilotes de Southwest qui s'étaient également vu refuser un congé payé pour un service militaire de courte durée.

L'affaire est Huntsman v Southwest Airlines Co, U.S. District Court, Northern District of California, No. 19-00083.

