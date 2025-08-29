Southwest Airlines commence à faire voler son premier avion avec une barrière secondaire dans le cockpit

Southwest Airlines LUV.N a commencé vendredi à faire voler son premier avion à réaction équipé d'une barrière secondaire au niveau du poste de pilotage destinée à empêcher les intrusions.

L'avion - un Boeing BA.N 737 MAX 8 qui a été livré ces derniers jours - a décollé vendredi après-midi de Phoenix à Denver, a indiqué la compagnie aérienne.

Les barrières secondaires, réclamées depuis longtemps après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont mis en évidence les risques d'une protection insuffisante des détecteurs de vol, sont essentielles à la sécurité de l'aviation, selon les syndicats de pilotes.

Ce vol est une étape importante qui marque le début du déploiement de ce dispositif de sécurité sur l'ensemble de la nouvelle flotte des compagnies aériennes commerciales américaines dans les années à venir.

Boeing BA.N et Airbus AIR.PA ont déclaré à Reuters qu'ils avaient commencé à livrer des avions équipés de barrières dans le cadre de la réglementation de la Federal Aviation Administration annoncée en 2023 qui est entrée en vigueur lundi.

Le mois dernier, la FAA a accepté de donner aux compagnies aériennes jusqu'à la fin juillet 2026 pour mettre en service les barrières dans les avions nouvellement livrés. La plupart des grandes compagnies aériennes ont fait savoir à la FAA qu'elles comptaient profiter de cette prolongation et ne pas commencer immédiatement à utiliser les barrières.

Southwest a choisi de se mettre en conformité dès la livraison de ses nouveaux avions et prévoit de prendre livraison d' environ 25 avions Boeing supplémentaires cette année, qui seront équipés de barrières.

"Nous avons estimé que nous pouvions le faire et le mettre en production dès que l'avion serait prêt", a déclaré Justin Jones, vice-président exécutif des opérations de Southwest

Après le détournement de quatre avions américains le 11 septembre 2001, la FAA a adopté des normes de sécurité pour les postes de pilotage afin de les rendre résistants aux intrusions par la force et aux entrées non autorisées.

La règle de la FAA exige que les fabricants d'avions installent une deuxième barrière physique sur les nouveaux avions utilisés pour le transport commercial de passagers aux États-Unis, mais n'exige pas que les avions existants soient équipés en rattrapage. Les constructeurs d'avions dont les barrières ne sont pas certifiées par la FAA n'ont pas encore besoin de se mettre en conformité.