Southwest Airlines attaquée en justice pour des retards chroniques

"Les compagnies aériennes ont l'obligation légale de s'assurer que leurs horaires de vol proposent aux voyageurs des heures de départ et d'arrivée réalistes", ajoute-t-il. "L'action d'aujourd'hui envoie un message à toutes les compagnies aériennes selon lequel le ministère est prêt à saisir la justice afin de faire respecter la protection des passagers. "

" Dans le cadre de notre engagement à soutenir les droits des passagers et l'équité sur le marché du transport aérien, nous poursuivons Southwest Airlines pour avoir perturbé les voyages des passagers avec des retards de vol chroniques illégaux ", a déclaré le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg.

(AOF) - Southwest Airlines est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street alors que le ministère américain des Transports a engagé mercredi une action en justice contre la compagnie, l’accusant d'avoir exploité illégalement plusieurs vols chroniquement retardés. Cette pratique "peut nuire à la fois aux passagers et à la concurrence loyale dans l'ensemble du secteur aérien", affirme le ministère dans son communiqué , soulignant que sa plainte "vise à obtenir des sanctions civiles maximales".

