Southern First Bancshares chute après l'annonce d'une offre d'actions

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15 avril - ** Le banque régional Southern First Bancshares

SFST.O a baissé de 6,6 % à 55 dollars après la clôture du marché, alors qu'il cherche à renflouer ses coffres ** SFST, basée à Greenville, en Caroline du Sud, annonce une offre d'actions à l'adresse sans divulguer l'objectif de l'offre

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour la croissance, l'apport de capitaux à sa filiale bancaire, le remboursement de la dette et le fonds de roulement

** Piper Sandler est l'unique teneur de livre, rejoint par KBW en tant que co-manager

** Avec ~8,2 millions d'actions en circulation, SFST a une capitalisation boursière de 485 millions de dollars

** L'action a légèrement augmenté de 2 cents pour clôturer à 58,87 $ le mercredi. L'action a augmenté de 14% depuis le début de l'année et d'environ 85% au cours des 12 derniers mois

** Les analystes de Piper Sandler couvrent l'action avec une note de 'surpondération' et un objectif de 64$, selon les données de LSEG