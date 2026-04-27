Southern Copper maintient la date de mise en service de Tia Maria, au Pérou, à fin 2027

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Southern Copper SCCO.N , une filiale du conglomérat minier Grupo México GMEXICOB.MX , prévoit toujours de démarrer l'exploitation de son projet cuprifère de Tía María au Pérou, longtemps retardé, d'ici la fin de l'année prochaine, a déclaré lundi un porte-parole aux journalistes.

Paul Lostaunau, porte-parole de Southern Copper, s'est adressé aux journalistes lors d'un forum minier après que le gouvernement péruvien a autorisé le démarrage des activités au début du mois. Le projet a fait face à des années d'opposition locale en raison de préoccupations liées à l'utilisation de l'eau et à l'environnement.