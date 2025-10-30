Southern Co progresse : les bénéfices du troisième trimestre dépassent les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de l'entreprise américaine Southern Co SO.N en hausse de 1,4 % à 94,79 $

** Co a battu les estimations pour le bénéfice du 3ème trimestre, aidée par une demande accrue d'électricité de la part des entreprises

** Les ventes de kilowattheures de SO dans le segment commercial ont augmenté de 2,3 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis qu'elles ont augmenté de 1,5 % dans le segment industriel

** Les recettes d'exploitation de la société ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 7,82 milliards de dollars

** SO affiche un bénéfice ajusté de 1,60 $ par action au troisième trimestre, contre une estimation de 1,51 $ par action - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, SO est en hausse de 15% depuis le début de l'année