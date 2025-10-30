 Aller au contenu principal
Southern Co progresse : les bénéfices du troisième trimestre dépassent les estimations
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de l'entreprise américaine Southern Co SO.N en hausse de 1,4 % à 94,79 $

** Co a battu les estimations pour le bénéfice du 3ème trimestre, aidée par une demande accrue d'électricité de la part des entreprises

** Les ventes de kilowattheures de SO dans le segment commercial ont augmenté de 2,3 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis qu'elles ont augmenté de 1,5 % dans le segment industriel

** Les recettes d'exploitation de la société ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 7,82 milliards de dollars

** SO affiche un bénéfice ajusté de 1,60 $ par action au troisième trimestre, contre une estimation de 1,51 $ par action - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, SO est en hausse de 15% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SOUTHERN CO
95,230 USD NYSE +1,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

