Southern Co plonge après avoir dévoilé ses projets d'offre d'unités d'actions pour un montant de 1,75 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre -

** Les actions de la compagnie d'électricité Southern Company SO.N ont baissé de 1 % en début de marché à 93,10 dollars, alors qu'elle cherche à lever des fonds pour refinancer sa dette

** La société SO, basée à Atlanta (Géorgie), a déclaré à l'adresse () qu'elle prévoyait de vendre 35 millions d'unités d'actions à 50 dollars pour un montant de 1,75 milliard de dollars dans le cadre d'une offre publique

** Chaque unité comprend un contrat d'achat d'actions ordinaires de SO à l'avenir et deux participations indivises de 1/40 dans des obligations de premier rang négociables

** La SO a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'offre pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 3,875 % échéant le 15 décembre 2025 et de ses obligations convertibles à 4,5 % échéant le 15 juin 2027

** Le reste du produit sera utilisé pour rembourser la dette, à des fins générales, y compris des investissements dans des filiales

** BofA, JP Morgan et Mizuho sont les teneurs de livre conjoints

** SO a une capitalisation boursière de ~103,5 milliards de dollars

** La société a annoncé jeudi que son bénéfice pour le troisième trimestre avait dépassé les attentes (), grâce à l'augmentation de la

** L'action a clôturé vendredi en baisse de 1,1 % à 94,04 $. Depuis le début de l'année, l'action a progressé de ~14% par rapport à la progression de 17,5% du secteur des services publics de l'indice S&P 500 .SPLRCU

** La note moyenne des 24 analystes est "hold" et le PT médian est de $102.25, selon les données de LSEG