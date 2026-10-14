Southern California Edison met en garde contre d'éventuelles coupures d'électricité liées aux feux de forêt

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par Varun Sahay

Une compagnie d'électricité, filiale d'Edison International ( EIX.N ), pourrait couper l'électricité à jusqu'à 245 700 clients dans certaines régions du sud de la Californie afin de réduire le risque d'incendie de forêt. Il s'agit du plus grand nombre de clients concernés envisagé cette année dans le cadre d'une coupure d'électricité pour des raisons de sécurité publique.

Southern California Edison a déclaré mercredi que les vents violents et la sécheresse qui règnent dans certaines parties des comtés de Los Angeles, Santa Barbara, Ventura, Kern et Tulare pourraient accroître le risque d'incendie de forêt entre mercredi et vendredi.

Voici plus de détails:

* Southern California Edison n’a pas encore décidé s’il procéderait à ces coupures et a précisé que sa décision serait prise en fonction des conditions météorologiques et du risque d’incendie en temps réel

* Le fournisseur d’électricité a précisé qu’il surveillait la vitesse du vent, le degré de sécheresse de la végétation et l’humidité relative lors de l’évaluation des coupures potentielles

* Southern California Edison utilise environ 2 000 stations météorologiques, 200 caméras de surveillance des feux de forêt et des patrouilles au sol pour surveiller les zones à haut risque d’incendie

* Si des coupures de courant sont mises en place, des équipes inspecteront les lignes électriques et les équipements avant de rétablir le service — un processus qui prend généralement jusqu’à huit heures, mais qui pourrait prendre plus de temps si des dommages sont constatés ou si des inspections supplémentaires s’avèrent nécessaires

* Le fournisseur d’électricité a précisé que ses efforts de prévention des feux de forêt comprennent l’enfouissement des lignes électriques et l’installation de conducteurs protégés afin de réduire le risque d’incendie et la nécessité de futures coupures de courant

* “Nous avons la responsabilité de protéger notre communauté contre les effets dévastateurs des feux de forêt”, a déclaré à Reuters David Eisenhauer, porte-parole de Southern California Edison

* “Le PSPS (coupure d’électricité pour raisons de sécurité publique) réduit considérablement le risque que des équipements provoquent un incendie en cas de conditions météorologiques extrêmes”, a ajouté M. Eisenhauer