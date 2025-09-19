Southern California Edison et d'autres intervenants parviennent à un accord pour récupérer 2 milliards de dollars liés aux incendies de forêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'unité d'Edison International
EIX.N Southern California Edison et plusieurs intervenants ont conclu un accord de règlement qui permettrait à l'entreprise de services publics de récupérer environ 2 milliards de dollars sur 5,6 milliards de dollars de pertes liées aux événements de 2017-2018 liés aux incendies de forêt et aux coulées de boue, a déclaré la société vendredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer