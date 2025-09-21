Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie reconnaissent l'Etat de Palestine

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, le 18 septembre 2025 à Aylesbury, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont officiellement reconnu dimanche l'Etat de Palestine, à la veille d'annonces similaires d'autres pays, une décision historique dénoncée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comme un "danger" pour l'existence d'Israël.

"Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine", a annoncé le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a lui affirmé dans un communiqué inscrire cette décision "dans le cadre d'un effort international concerté visant à préserver la possibilité d’une solution à deux Etats".

En Australie, le chef du gouvernement, Anthony Albanese, a fait valoir "les aspirations légitimes et de longue date du peuple de Palestine à un Etat qui lui soit propre".

Ces annonces, de la part de pays alliés historiques d'Israël, intervient alors qu'Israël a intensifié son offensive à Gaza, déclenchée par une attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien Hamas en 2023.

Un nombre croissant d'autres Etats, longtemps proches d'Israël, ont déjà franchi ce pas symbolique ces derniers mois, et ce malgré les fortes pressions des Etats-Unis et d'Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 15 septembre 2025 à Jérusalem ( POOL / DEBBIE HILL )

Lors d'un sommet lundi coprésidé par la France et l'Arabie saoudite qui doit se pencher sur l'avenir de la solution à deux Etats à la veille de l'Assemblée générale de l'ONU, une dizaine de pays doivent également confirmer leur reconnaissance formelle de l'Etat palestinien.

Avant même les annonces de dimanche, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de "lutter à l'ONU et sur tous les autres terrains contre la propagande mensongère à notre encontre et contre les appels à la création d'un Etat palestinien qui mettrait en danger notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme".

"La communauté internationale nous entendra à ce sujet dans les prochains jours", a-t-il ajouté.

Son ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a proposé l'annexion "immédiate" de la Cisjordanie.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui estimé que la décision britannique est un pas vers une paix "durable".

- "Pas une récompense" pour le Hamas -

Keir Starmer avait annoncé en juillet que son pays allait reconnaître un Etat palestinien à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Un objectif loin d'être atteint, alors qu'Israël a lancé cette semaine une vaste campagne militaire terrestre et aérienne à Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, pour y anéantir le Hamas.

"Près de deux ans après les attaques barbares du 7 octobre, les terroristes du Hamas détiennent toujours des otages" et "la crise humanitaire à Gaza d'origine humaine s'est encore aggravée", a insisté Keir Starmer, dénonçant également "l'accélération" de la colonisation en Cisjordanie.

Il a aussi répété que reconnaître l'Etat de Palestine "n'était pas une récompense envers le Hamas, parce qu'elle signifie que le Hamas ne peut avoir aucun avenir, aucun rôle dans un futur gouvernement (palestinien), ni aucun rôle dans la sécurité" des territoires palestiniens.

Il a annoncé que son pays prendrait de nouvelles sanctions contre le Hamas "dans les prochaines semaines".

Le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni Husam Zomlot a salué auprès de l'AFP "cette annonce historique" pour la Palestine, qui "corrige une injustice" envers les Palestiniens.

Selon un sondage publié vendredi, 44% des Britanniques soutiennent la reconnaissance d'un Etat palestinien par le Royaume-Uni.

Le Portugal doit également annoncer dimanche sa reconnaissance de l'Etat palestinien.

- Divergences avec les Etats-Unis -

Avec cette annonce, ces pays accentuent encore un peu plus leurs divergences avec l'administration américaine sur le conflit au Moyen Orient.

Les Etats-Unis, alliés indéfectible d'Israël, ont critiqué l'initiative franco-saoudienne.

En visite d'Etat cette semaine au Royaume-Uni, Donald Trump a affirmé son opposition au choix britannique, lors d'une conférence de presse conjointe avec Keir Starmer.

Bombardements israéliens sur la bande de Gaza, le 19 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Les trois quarts environ des 193 Etats membres de l'ONU reconnaissent l'Etat palestinien proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988.

Mardi, une commission d'enquête indépendante mandatée par l'ONU a établi qu'Israël commettait un génocide contre les Palestiniens à Gaza, ce que les autorités israéliennes ont nié.

L'attaque du 7-Octobre 2023 contre Israël par le Hamas a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon des données officielles.

Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza, les représailles israéliennes ont coûté la vie à 65.062 Palestiniens, en majorité des civils, dans la bande de Gaza, où le Hamas a pris le pouvoir en 2007.