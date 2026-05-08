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South Bow s'efforce d'obtenir les autorisations nécessaires pour le projet d'oléoduc entre le Canada et les États-Unis
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 17:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amanda Stephenson

La société canadienne d'oléoducs South Bow SOBO.TO a annoncé vendredi qu'elle entamait les démarches pour obtenir les permis nécessaires sur le tracé américain de son projet Prairie Connector.

* L'oléoduc reliant l'Alberta au Wyoming utiliserait des sections de conduites déjà installées au Canada dans le cadre du projet Keystone XL, qui a été annulé.

* South Bow a déclaré lors d'une conférence téléphonique qu'elle s'efforçait de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement, sa stratégie de passation de marchés et d'approvisionnement, tout en travaillant sur une estimation des coûts du projet.

* South Bow évalue actuellement s'il existe un soutien commercial suffisant pour le projet, qui pourrait augmenter les exportations de pétrole brut du Canada vers les États-Unis de plus de 12% pour qu'il se concrétise. La société devrait annoncer plus tard ce printemps si elle a obtenu suffisamment d'engagements de la part des expéditeurs de pétrole.

* South Bow prévoit que la production de sables bitumineux canadiens augmentera d'environ 1 million de barils par jour au cours des cinq à sept prochaines années, ce qui entraînera une demande de capacité supplémentaire pour les pipelines d'exportation hors du pays.

* Mais le directeur général de South Bow, Bevin Wirzba, a déclaré que la société n'exposerait pas ses actionnaires à des risques qu'ils ne sont pas prêts à assumer, et qu'elle avait de nombreux éléments à prendre en compte avant de décider de donner le feu vert au projet.

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