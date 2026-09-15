Sous un soleil de plomb, les stars défilent sur le tapis bleu avant la cérémonie des Emmy Awards

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* Les stars de la télévision foulent le tapis bleu

* Plus de 27 000 membres de l'Académie de la télévision désignent les lauréats

* La catégorie des émissions de variétés de fin de soirée pourrait compter plusieurs lauréats

(Nouvelles versions avec l'arrivée des stars, paragraphes 1 à 4)

par Lisa Richwine et Danielle Broadway

Noah Wyle, Selena Gomez et d’autres personnalités de la télévision se sont réunis lundi aux Primetime Emmy Awards, où “The Pitt” cherchait à remporter une nouvelle fois le prix de la meilleure série dramatique, tandis que Jean Smart et Harrison Ford visaient eux aussi des victoires historiques.

Les célébrités ont défilé sur un tapis bleu, choisi par la chaîne NBC en remplacement du traditionnel tapis rouge, menant au Peacock Theater dans le centre-ville de Los Angeles, par un après-midi exceptionnellement chaud, avant la cérémonie visant à récompenser le meilleur de la télévision.

“On se croirait à la surface du soleil ici”, a plaisanté Kristen Bell, star de “Nobody Wants This”, ajoutant qu’“il y a beaucoup d’amitié dans l’air” et une “ambiance familiale”.

Meg Stalter, actrice de “Hacks” et nominée, s’est démarquée dans une tenue entièrement dorée qui rappelait la statuette des Emmy Awards. Elle arborait des ailes géantes et tenait un grand globe doré au-dessus de sa tête tandis qu’elle posait pour les photographes.

Mariska Hargitay, vedette de la série dramatique de NBC “Law & Order: Special Victims Unit”, animera la cérémonie, rompant ainsi avec la tradition qui voulait qu’un comédien assure la présentation. Les festivités seront diffusées en direct lundi à 20 h (heure de l’Est) (0000 GMT) sur NBC et en streaming sur Peacock CMCSA.O . Parmi les présentateurs figureront Sally Field, Jon Hamm, Amy Poehler et Zendaya.

TINSELTOWN SUR LES DENTS

Les Emmys ont offert une rare soirée de fête alors qu’Hollywood est aux prises avec des réductions de production, des inquiétudes liées à l’intelligence artificielle et le projet d’acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O , propriétaire de HBO, par Paramount Skydance PSKY.O , une opération qui a divisé le secteur et fait l’objet de recours juridiques.

La star de “Hacks”, Smart, pourrait devenir la première actrice à remporter l’Emmy de la meilleure actrice dans une série comique pour chaque saison d’une série télévisée, tandis que Ford pourrait décrocher son premier Emmy à 84 ans pour “Shrinking”.

“The Pitt”, la série d’HBO Max qui se déroule dans un service de traumatologie de Pittsburgh, est donnée favorite pour remporter le prix de la meilleure série dramatique – la plus haute distinction de la soirée – pour la deuxième année consécutive. Parmi ses concurrents figure la nouvelle venue “Pluribus”, une série d’Apple TV AAPL.O qui raconte l’histoire d’une femme en guerre contre un esprit collectif extraterrestre. Wyle, la star de “The Pitt”, est l’un des principaux prétendants à un deuxième Emmy d’affilée dans la catégorie meilleur acteur.

“Hacks”, dans laquelle Smart incarne une humoriste septuagénaire qui se bat pour rester dans le coup, semblait être la grande favorite il y a deux mois. Également diffusée sur HBO Max, la série a remporté une fois le prix de la meilleure comédie au cours de ses quatre saisons précédentes.

La série devra toutefois faire face à la montée en puissance de “Widow’s Bay” sur Apple TV, une nouvelle comédie d’horreur mettant en scène Matthew Rhys dans le rôle du maire d’une petite ville de Nouvelle-Angleterre qui semble maudite.

Les lauréats des Emmy Awards sont désignés par plus de 27 000 scénaristes, réalisateurs, comédiens, producteurs et techniciens membres de la Television Academy.

Cette année, l’Académie a remanié la compétition des émissions humoristiques de fin de soirée. Des émissions telles que “The Late Show with Stephen Colbert”, annulée par CBS, et “Jimmy Kimmel Live” d’ABC seront en lice pour le prix de la meilleure série de variétés, dans une catégorie pouvant désigner plusieurs lauréats. Conformément au règlement de l’Académie, chaque nominé est évalué individuellement et toute émission obtenant un taux d’approbation de 90 % se voit décerner un Emmy.