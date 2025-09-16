Sous le feu des critiques, le directeur du FBI Kash Patel s'explique devant le Congrès

Le directeur du FBI, la police fédérale américaine, Kash Patel, à la Maison Blanche, à Washington, aux Etats-Unis, le 15 septembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Le directeur du FBI, Kash Patel, rend compte mardi de son action à la tête de la police fédérale américaine devant le Congrès quelques jours après sa communication hasardeuse dans l'enquête sur l'assassinat de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk.

Ce qui aurait dû être une audition presque de routine devant la commission judiciaire du Sénat, avant celle de la Chambre des représentants mercredi, risque de se transformer en examen de rattrapage sur ses compétences pour ce poste stratégique.

Son autorité est d'autant plus entamée qu'une partie de la base du président Donald Trump lui reproche, ainsi qu'à la ministre de la Justice Pam Bondi, leur gestion de l'affaire Jeffrey Epstein, délinquant sexuel mort en prison en août 2019 avant son procès.

Quelques heures à peine après l'assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre, Kash Patel claironnait sur X que l'auteur présumé de ce "meurtre atroce" était en détention, brûlant la politesse aux autorités sur place, qui se montraient bien plus circonspectes. Pour devoir se dédire piteusement au bout d'une heure et demie en annonçant que ce suspect, mis hors de cause, avait été relâché.

Un écran de télévision affiche des photos de Tyler Robinson, le 12 septembre 2025, soupçonné d'avoir tué l'influenceur conservateur Charlie Kirk à Orem, dans l'Utah ( AFP / Patrick T. Fallon )

Il a reconnu lundi qu'il aurait "pu mieux formuler cela dans le feu de l'action", mais a assuré n'avoir aucun regret sur son annonce prématurée, cette ancienne figure de la sphère complotiste se targuant d'être le directeur le plus "transparent" de l'histoire du FBI.

Kash Patel revendique même un rôle central dans la reddition du meurtrier présumé, Tyler Robinson, reconnu par son père sur les images de vidéosurveillance diffusées par les autorités, et qui doit être présenté à un juge pour la première fois mardi.

Comme de nombreux commentateurs judiciaires, l'ancien procureur fédéral Glenn Kirschner dénonce le caractère "irresponsable" des annonces de Kash Patel dans cette affaire, espérant ouvertement son éviction.

- "Politisé" -

"Kash Patel est dangereusement inapte à diriger le FBI", assène Glenn Kirschner sur sa chaîne YouTube, citant également les accusations portées contre lui par d'anciens hauts responsables de la police fédérale.

Dans une plainte au civil la semaine dernière, trois dirigeants du FBI abruptement limogés en août par Kash Patel l'accusent d'avoir "politisé" cette agence pour complaire à ses supérieurs, dont Donald Trump.

Donald Trump et le directeur du FBI, Kash Patel, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche à Washington, le 11 août 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Ils disent avoir été sanctionnés notamment pour leur opposition au limogeage d'agents dont le seul tort était d'être considérés comme insuffisamment alignés sur les priorités de la nouvelle administration ou ayant été publiquement dénoncés par les partisans du président républicain.

L'un d'entre eux, Brian Driscoll, directeur du FBI par intérim pendant le premier mois du mandat de Donald Trump, jusqu'à l'entrée en fonction de Kash Patel, affirme avoir tenté en vain de le dissuader de licencier un agent.

"Le FBI a tenté de mettre le président en prison et il ne l'a pas oublié", lui a répondu Kash Patel, se disant obligé pour garder son poste de renvoyer tous ceux ayant travaillé sur les procédures pénales contre Donald Trump avant son élection, selon la plainte.

Mais cette indéfectible allégeance de Kash Patel, dont les opposants démocrates ont tenté de bloquer la nomination en raison de sa défense des émeutiers du Capitole le 6 janvier 2021 et de son soutien passé à la mouvance complotiste d'extrême droite QAnon, pourrait ne pas suffire à sauver sa tête.

Son crédit est en effet largement entamé auprès de la frange complotiste du mouvement trumpiste MAGA ("Make America Great Again", "Rendre sa grandeur à l'Amérique"), frustrée des révélations fracassantes qu'elle espérait dans l'affaire Epstein.

En juillet, le ministère de la Justice et le FBI ont annoncé conjointement n'avoir découvert aucun élément nouveau dans ce dossier qui justifierait la publication de documents supplémentaires.