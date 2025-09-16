 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Gaza brûle", dit Israël alors qu'une opération terrestre majeure a débuté
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 10:05

Un véhicule blindé de transport de troupes manœuvre le long du côté israélien de la frontière, tandis que la destruction à Gaza est visible

"Gaza brûle", a déclaré mardi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, après une vague de bombardements nocturnes contre l'enclave et alors que l'armée israélienne a annoncé le début de sa principale opération terrestre dans le centre de la ville de Gaza.

L'armée a commencé à "démanteler l'infrastructure terroriste du Hamas dans la ville de Gaza", a dit un porte-parole, appelant les centaines de milliers de personnes qui y vivent encore à partir vers le sud de l'enclave.

"Les forces de défense israéliennes (FDI) frappent d'une main de fer l'infrastructure terroriste et les soldats des FDI se battent courageusement pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas", a affirmé Israël Katz sur le réseau social X.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a lui aussi évoqué mardi une "opération importante" dans la ville de Gaza, après avoir ordonné le mois dernier la prise de ce qu'il a décrit comme le dernier bastion du Hamas.

Les forces israéliennes ont mené depuis des semaines d'intenses bombardements aériens tout en opérant dans les quartiers périphériques de la ville.

La nouvelle offensive terrestre a été lancée au moment de la visite à Jérusalem du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, qui a affiché le soutien des États-Unis à Benjamin Netanyahu après la frappe israélienne contre les négociateurs du Hamas au Qatar la semaine dernière, et a invité à se préparer au fait qu'il n'y aurait pas d'issue diplomatique au conflit.

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a une nouvelle fois appelé le chef du gouvernement à négocier un cessez-le-feu au cours d'une réunion des principaux chefs des services de sécurité du pays dimanche soir, ont déclaré trois responsables israéliens, dont deux ont assisté à la réunion.

Les familles des otages se sont rassemblées lundi soir devant la résidence de Benjamin Netanyahu après l'annonce de l'intensification des bombardements à Gaza, craignant que leurs proches ne soient sacrifiés.

"Le Premier ministre a décidé d'envoyer des soldats de l'armée israélienne dans les zones où se trouvent nos proches, qui pourraient être blessés et ne pas revenir vivants", a déclaré Anat Angrest, dont le fils Matan fait partie des 20 otages qui seraient encore en vie. "Il fait tout pour qu'il n'y ait pas d'accord et pour ne pas les ramener."

(Steven Scheer et Maayan Lubell à Jérusalem et Nidal al-Mughrabi au Caire, rédigé par Tom Perry ; version française Tangi Salaün ; édité par Augustin Turpin et Blandine Hénauly)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

    Israël brule et assassine gaza

