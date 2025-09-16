 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La CE va adopter mercredi de nouvelles sanctions contre Israël
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 12:38

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.

Les commissaires européens devraient approuver mercredi un nouveau train de sanctions contre Israël en réponse à sa campagne militaire dans la bande de Gaza, a déclaré mardi une porte-parole de la Commission.

"Demain, les commissaires adopteront un paquet de mesures concernant Israël", a indiqué Paula Pinho lors d'un point presse à Bruxelles.

Elle a précisé que ce paquet inclurait "une proposition visant à suspendre certaines dispositions commerciales dans les accords entre l'Union européenne et Israël".

(Bart Meijer; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
