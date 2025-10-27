 Aller au contenu principal
Sotherly Hotels bondit après avoir accepté l'acquisition de 2,25 dollars par action
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de Sotherly Hotels SOHO.O ont bondi de 135 % à 2 $ avant la mise sur le marché

** SOHO sera acquis par une coentreprise soutenue par Kemmons Wilson Hospitality Partners et Ascendant Capital Partners

** La société sera rachetée pour 2,25 $/action en espèces, ce qui valorise l'entreprise à environ 46,1 millions de dollars

** L'offre représente une prime de 152,7 % par rapport au cours de clôture de Sotherly le 24 octobre

** La fusion devrait être finalisée au premier trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des conditions habituelles

** L'action a baissé de 4,4 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SOTHER HOTL REIT
0,8999 USD NASDAQ -1,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

