Sotherly Hotels bondit après avoir accepté l'acquisition de 2,25 dollars par action

27 octobre - ** Les actions de Sotherly Hotels SOHO.O ont bondi de 135 % à 2 $ avant la mise sur le marché

** SOHO sera acquis par une coentreprise soutenue par Kemmons Wilson Hospitality Partners et Ascendant Capital Partners

** La société sera rachetée pour 2,25 $/action en espèces, ce qui valorise l'entreprise à environ 46,1 millions de dollars

** L'offre représente une prime de 152,7 % par rapport au cours de clôture de Sotherly le 24 octobre

** La fusion devrait être finalisée au premier trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des conditions habituelles

** L'action a baissé de 4,4 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture