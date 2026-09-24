Sorégies rachète les bornes de recharge ultra-rapides de bp en France

Sorégies signe un accord avec bp pour acquérir son activité de bornes de recharge ultra-rapides en France. 4e énergéticien français sur le marché de l'électricité, Sorégies va acquérir l'intégralité de ses actifs de recharge en France de la compagnie pétrolière britannique, ainsi que l'équipe de collaborateurs dédiés à l'activité. Au terme de la transaction, Sorégies intégrera le Top 10 des opérateurs de la recharge rapide sur le marché français.

D'ici à 2030, l'entreprise locale de distribution d'électricité et de gaz en France compte investir plus de 100 millions d'euros dans la mobilité électrique, pour développer à l'échelle nationale son activité d'opérateur de recharge. Cette nouvelle acquisition renforce son modèle intégré autour des énergies renouvelables pour accélérer l'électrification de la société.

Une acquisition stratégique pour changer d'échelle

La transaction porte sur l'intégralité des actifs de recharge électrique de bp en France, comprenant :

- 32 sites de recharge bp pulse actuellement en exploitation, soit plus de 600 points de charge ;

- un portefeuille de 14 sites en cours de développement, représentant près de 200 points de charge supplémentaires ;

- un stock de bornes de recharge et de sous-stations électriques.

La finalisation de la transaction est attendue d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve de la réalisation des conditions préalables usuelles prévues au contrat.

Cette acquisition s'inscrit dans le plan d'investissement de 1,5 MdEUR du groupe à l'horizon 2030, dont plus de 100 MEUR seront consacrés à la mobilité électrique.

Grâce à cette acquisition, Sorégies renforce dès à présent sa présence sur des sites autoroutiers et des grands sites commerciaux d'intérêt régional. Le groupe porte désormais son modèle à l'échelle nationale et intègre le Top 10 des opérateurs de recharge rapide (supérieur à 100kW) en nombre de points de charge.

Le groupe basé à Poitiers compte sur l'effet de levier ainsi créé pour ensuite accélérer le déploiement de ce réseau national. Gestionnaire de bornes depuis 2015, Sorégies opère déjà plus de 1 000 points de recharge dans la Vienne et l'Indre.

L'électrification des usages au coeur des ambitions de Sorégies

Cette opération traduit la volonté de Sorégies de contribuer pleinement à l'électrification des usages et à l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Elle marque le lancement de la stratégie nationale du groupe dans la recharge et contribue à la dynamique du plan national d'électrification lancé en avril 2026.

L'acquisition du réseau de charge bp pulse en France contribue aux objectifs du plan "Sorégies 2030" : multiplier par deux les activités du groupe et couvrir 100% de la consommation d'électricité de ses clients, chaque mois de l'année, avec des énergies renouvelables.

Pour la mettre en oeuvre, Sorégies reprendra la plateforme acquise auprès de bp et intégrera les experts de bp pulse dédiés au développement, à la construction et à l'exploitation des bornes de recharge. Les collaborateurs concernés, qui resteront basés à Paris, rejoindront la nouvelle filiale détenue à 100% par Sorégies, "Sorégies Mobilités".

Sorégies exploitera les nouvelles stations de recharge rapide sous sa marque Alterna énergie, laissant ainsi entrevoir de fortes synergies avec les offres commerciales de fourniture d'énergie du groupe à l'échelle nationale. Pour rappel, Alterna énergie a fait l'acquisition en avril dernier des activités de fourniture en France de l'énergéticien suédois Vattenfall.