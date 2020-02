Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria veut acquérir Sodifrance pour €17,10/action Reuters • 21/02/2020 à 07:08









21 février (Reuters) - Sopra Steria SOPR.PA a annoncé vendredi dans un communiqué: * UN PROJET D'ACQUISITION DE SODIFRANCE * AVOIR SIGNÉ UN ACCORD DE NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE D'ACQUÉRIR LE BLOC DE CONTRÔLE REPRÉSENTANT 94,03% DU CAPITAL DE SODIFRANCE À UN PRIX DE 17,10 EUROS PAR ACTION Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA

