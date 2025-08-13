Sopra Steria soutenu par AlphaValue

(AOF) - Sopra Steria (+0,84%, à 179,80 euros) se distingue à la Bourse de Paris. Dans une note, les analystes d’AlphaValue ont indiqué que les résultats du premier semestre de l'entreprise de services du numérique, publiés le 25 juillet dernier, étaient ressortis globalement conformes aux attentes. Pour rappel, les revenus avaient affiché une baisse de 3,6%, à 2,844 milliards d’euros, tandis que le bénéfice net part du groupe avait progressé de 15,3%, à 142 millions d’euros.

Les analystes du cabinet d'études précisent que " leurs indicateurs continuent d'indiquer un potentiel de hausse substantiel, d'autant que le titre Sopra Steria affiche un gain de 9% depuis le début de l'année, là où le secteur des services informatiques n'affiche qu'une progression de 4% ".

Pour AlphaValue, la société est bien positionnée dans les secteurs de la défense et de la sécurité numérique et devrait bénéficier des plans d'investissement de l'Union européenne. Parallèlement, les activités de BPO (Business Process Outsourcing) au Royaume-Uni ont été renforcées grâce à des contrats pluriannuels, améliorant ainsi la visibilité du chiffre d'affaires.

Les analystes ont donc confirmé leur recommandation à l'Achat sur le titre Sopra Steria, et visent un objectif de cours de 259 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 45% par rapport à la clôture de mardi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Un des 5 leaders européens du conseil et des services numériques né en 2014 ;

- 5,8 Mds€ de revenus tirés de 5 métiers : l’intégration de systèmes (55 %), les business process services (13 %) , le software bancaire (13 %), le cloud hybride & les services technologiques (10 %) et le conseil (8 %);

- Activité générée en France (42 % des revenus), au Royaume-Uni (17 %) puis, avec de fortes positions en Allemagne, dans le reste de l’Europe (35 %), devant le pôle Solutions (6 %) ;

- Ambition centrée sur l’Europe et révisée après la cession des activités de software bancaire en 2024 : indépendance via un actionnariat de référence, positionnement d’alternative de confiance face aux géants du numérique, logique de conquête des marchés par des offres à forte valeur ajoutée et différenciation par la culture entrepreneuriale et la souveraineté numérique ;

- Pacte d’actionnaires entre les familles fondatrices Odin et Pasquier, soit 19,58% du capital et 29,9 % des droits de vote au sein de la structure Sopra GMT, devant le management (2,6 % et 3,8 %) et les salariés (6 % et 8,3 %), Pierre Pasquier présidant le conseil de 18 administrateurs et Cyril Malargé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires totalement transformé, menée par un directeur des opérations :

- offres à fort valeur ajoutée regroupées dans 2 lignes de services transverses : Digital Platform Services ( + 600 M€ de chiffre d’affaires) et Cybersécurité (+ 200 M€),

- offre commerciale focalisée sur 4 marchés -secteur public, services financiers, défense & sécurité, aéronautique et spatial) à fort enjeu de souveraineté en Europe,

- croissance externe focalisée sur le conseil et les services et solutions numériques,

- positionnement porteur à moyen terme dans la défense (27 % des revenus) et l’aéronautique (9 %),

- innovation articulée autour de :

- la veille sur les technologies et leurs usages assurés par les Digital Champions, l’intégration de l’IA générative sur les plateformes de développement ,

- les partenariats avec Mistral AI, OVHCloud…;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2040 :

- 2030 : réduction de 54 % vs 2019 des émissions (- 52,7 % en 2024), et de 37,5 % (-23,9 % en 2024) pour le scope 3 (approvisionnements, déplacements…),

- déploiement du G4IT de mesure environnementale des services numériques,

- accompagnement des clients dans leur transition bas carbone ;

- Visibilité élevée avec la récurrence du chiffre d’affaires (plus de 40 %) grâce aux partenariats avec les clients stratégiques tels les services publics ;

- Bilan sain : dette réduite à 382 M€, soit 19 % des capitaux propres et flux de trésorerie de 432 M€.

Défis

- Intégration des nouveaux collaborateurs -attrition de 16,44 % et part des centres offshore proche de 20 % ;

- Capacité à gagner des contrats dans la défense auprès de l’OTAN en Europe et montée en puissance du contrat NS&SI avec le gouvernement britannique ;

- Intégration opérationnelle d’Aurexia, société de conseil dans le secteur financier ;

- Après une baisse de 4,9 % du chiffre d’affaires au 1er trimestre, anticipations 2025 :

- 2nd trimestre : reprise de l’activité au Royaume-Uni et du secteur public en France,

- 2nd semestre : visibilité plus limitée mais amélioration de la croissance et de la rentabilité,

- année entière : évolution du chiffre d’affaires de -2,5 % ) +0,5 %, taux de marge opérationnelle de 9,3 % à 9,8 % et flux net de trésorerie disponible de 5 % à 7 % des revenus ;

- Objectifs 2026-2028 : croissance annuelle des revenus de 2 à 5 %, marge opérationnelle de 10 % à 11 % et flux de trésorerie disponible entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires ;

- Dividende 2024 stable à 4,65 €, assorti d’un programme d’actions de 150 M€.