Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* IPSOS ISOS.PA a annoncé mardi viser une croissance organique de 2% à 3% en 2026, avec une marge opérationnelle équivalente à 2025 après avoir fait état d'une hausse de 3,4% de son chiffre d'affaires en 2025.

* BIC BICP.PA a annoncé mardi s'attendre à une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique en 2026, une légère progression de la marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'une génération de flux nets de trésorerie disponible stable.

* ALTEN LTEN.PA a annoncé mardi une baisse de 1,1% de son chiffre d'affaires en 2025, tandis que son résultat net part du groupe a chuté de 42,6% à 106,9 millions d'euros, la société avertissant que la visibilité reste limitée au début de 2026.

* TEMENOS TEMN.S - Le spécialiste des logiciels bancaires a relevé mardi son objectif de bénéfice d'exploitation pour 2028, indiquant prévoit désormais un résultat d'environ 480 millions de dollars, contre environ 450 millions de dollars prévus en novembre 2024.

* LINDE LIN.DE a annoncé mardi un relèvement de 7% à 1,60 dollar par action du dividende trimestriel versé aux actionnaires.

* WORLDLINE WLN.PA , EIFFAGE FOUG.PA , OPMOBILITY

OPM.PA , WENDEL MWDP.PA , DIAGEO DGE.L , ASTON MARTIN AML.L et BAYER BAYGn.DE figurent parmi les entreprises en Europe qui doivent publier ce mercredi leurs résultats trimestriels.

(Rédigé par Claude Chendjou)