Sopra Steria souhaite acquérir le cabinet de conseil en management Aurexia

(AOF) - Sopra Steria a annoncé être en négociations exclusives en vue d’acquérir le cabinet de conseil en management Aurexia. Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe de conseil, de services et solutions numériques de développer ses activités de conseil avec l’ambition d’en doubler la taille d’ici 2028 et ainsi générer plus de 12 % de son chiffre d’affaires dans ce métier à cette échéance. Le projet d’acquisition vise à renforcer les activités de conseil en management dans les services financiers.

Fort de 140 professionnels du consulting, Aurexia prévoit de réaliser en 2024 un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros, dont 80 % sont réalisés en France.

Dominique Herrou, Directeur Général d'Aurexia, a déclaré : " La taille critique nous offrirait des perspectives renforcées pour les grands programmes de transformation dans la banque et l'assurance. Nous pourrions également apporter une valeur ajoutée supplémentaire à nos clients grâce aux synergies à développer avec le Vertical Services Financiers de Sopra Steria. "

Le projet d'acquisition est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel et devrait être finalisé au deuxième trimestre 2025.

