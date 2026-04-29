Sopra Steria réalise une très belle performance au 1er trimestre, le titre s'envole de 13%
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 11:33
La croissance organique atteint 3,2 % sur un an, en accélération par rapport au trimestre précédent (1,8 % au 4ème trimestre 2025). Selon Oddo BHF, ce chiffre est supérieur de 2 points aux attentes (Oddo BHF : 1,8 % ; consensus : 1,2 %).
L'analyste souligne que la France a enregistré une croissance organique de 7,2 %, soit 3,7 points de plus que ses estimations et une accélération significative par rapport au trimestre précédent (Oddo BHF : 3,5 % ; 4ème trimestre 2025 : 1,6 %).
Oddo BHF note également que les marchés les plus performants ont été les transports, l'aéronautique, le secteur public, les services financiers et la défense, la sécurité et l'espace.
L'entreprise a confirmé l'intégralité de ses prévisions pour l'exercice 2026 : croissance organique de 1 % à 2 % (Oddo BHF : 1,2 % ; consensus : 1,1 %), incluant un impact de -2 points lié à la fin du contrat SFT (avec Sparda Banken) ; marge opérationnelle supérieure à 9,5 % (Oddo BHF et consensus : 9,7 %) et un flux de trésorerie disponible (FCF) d'environ 5 % du chiffre d'affaires (Oddo BHF : 5,3 % ; consensus : 5,7 % des ventes).
Selon l'analyste, il s'agit d'une très belle performance pour Sopra Steria.
Oddo BHF estime que grâce à cette performance, Sopra Steria confirme sa capacité à surperformer le marché des services informatiques en France, grâce à son offre de produits et à une répartition sectorielle favorable, tout en confirmant l'amélioration de sa dynamique dans ses zones les plus problématiques (Allemagne, Pays-Bas et Belgique).
"La confirmation des objectifs annuels est logique à ce stade de l'année, même si le groupe semble légèrement en avance sur ces ambitions. Ceci, conjugué à l'annonce du programme CFF de 40 millions d'euros (et à l'annulation de 4 % du capital suite au précédent CFF), nous amène à anticiper une réaction positive du cours de l'action" rajoute le bureau d'analyse.
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