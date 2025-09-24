 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sopra Steria-Projet d’acquisition de Neocase, acteur innovant de la digitalisation RH
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 17:52

Sopra Steria Group SA

SOPR.PA :

* SOPRA STERIA : PROJET D'ACQUISITION DE NEOCASE, ACTEUR INNOVANT DE LA DIGITALISATION RH

* LE PROJET D'ACQUISITION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉ AU 4ÈME TRIMESTRE 2025

Texte original nBw1Gzv5ka Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA

(Rédaction de Gdansk)

