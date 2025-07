Sopra Steria: nette croissance du RNPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - Sopra Steria Group dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 15,3% à 142 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, malgré un taux de marge opérationnelle d'activité en retrait de 0,5 point à 9,2%.



Le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques s'est établi à 2,84 milliards d'euros, en décroissance totale de 3,6% et organique de 3,8%, avec cependant une amélioration au deuxième trimestre (-2,7% en organique, après -4,9% au premier trimestre).



'La situation d'attentisme observée en début d'année dans le secteur public, notamment en France, est en cours de normalisation', indique son DG Cyril Malargé, pointant aussi une activité commerciale plus soutenue en juin dans un certain nombre de pays européens.



Aussi, Sopra Steria confirme ses objectifs annuels 2025 d'une croissance organique du chiffre d'affaires entre -2,5 et +0,5%, d'un taux de marge opérationnelle d'activité entre 9,3 et 9,8%, et d'un flux net de trésorerie disponible entre 5 et 7% du CA.





