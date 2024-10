Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sopra Steria fait part du lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant de 150 millions d'euros, ayant confié à un prestataire de services d'investissement un mandat en ce sens, pour une période qui courra de ce 2 octobre au 20 mai 2025.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées. Ce programme fait suite à la cession des activités de Sopra Banking Software, dans le cadre de laquelle les sommes encaissées depuis la fin du premier semestre se sont élevées à 410,5 millions d'euros.



'Le montant alloué au programme de rachat d'actions annoncé permettra au groupe de conserver une grande flexibilité financière et la capacité à poursuivre une politique d'acquisitions ciblées afin d'accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie', précise-t-il.





Valeurs associées SOPRA STERIA 194,70 EUR Euronext Paris +5,02%