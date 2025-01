Sopra Steria: investissement dans la start-up XXII information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - Sopra Steria fait part de son entrée, par l'intermédiaire de Sopra Steria Ventures, au capital de XXII, start-up française pionnière en vision par ordinateur, avec laquelle il scelle 'une alliance stratégique pour une nouvelle révolution industrielle'.



'Cette alliance marque un tournant décisif pour l'intégration de la vision par ordinateur auprès des acteurs publics et privés. En unissant leurs expertises, XXII et Sopra Steria anticipent les besoins futurs des entreprises et des administrations', explique-t-il.



Sopra Steria va ainsi bénéficier d'un nouvel outil d'acquisition de données visuelles pour alimenter et enrichir ses jumeaux numériques, ouvrant de nouvelles perspectives pour les secteurs du transport, de l'énergie, de l'industrie, de la défense ou encore du retail.





