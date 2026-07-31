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Sopra Steria Group finalise l'acquisition de Digital Product Simulation
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 17:48
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :

* FINALISATION D'ACQUISITION DE DIGITAL PRODUCT SIMULATION, EXPERT EN SIMULATION NUMÉRIQUE ET SOLUTIONS PLM

* LA SOCIÉTÉ DIGITAL PRODUCT SIMULATION SERA CONSOLIDÉE À PARTIR DU 1(ER) AOÛT

Texte original nBw8sTMhZa Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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