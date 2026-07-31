Sopra Steria Group finalise l'acquisition de Digital Product Simulation

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par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé, les résultats d'entreprises devant composer avec le regain des craintes sur l'inflation et sur la politique monétaire. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,28% à 8.509,64 points. À Francfort, ...
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Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé vendredi avoir renforcé les contrôles à la frontière avec l'Espagne après l'afflux de migrants ces derniers jours dans l'enclave espagnole de Ceuta, en provenance du Maroc. Le ministre indique sur le réseau social ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•31.07.2026•18:12•
La fermeture du centre d'appel téléphonique Carrefour Services Clients va entraîner la disparition d'une centaine d'emplois à Saint-Étienne, a appris vendredi l'AFP de sources syndicales et auprès de la direction. La fermeture de ce centre d'appel ouvert en 1999, ...
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Les principales Bourses européennes ont terminé vendredi la semaine et le mois sur des évolutions contrastées, après plusieurs jours marqués par des chiffres de croissance et d'inflation, les résultats d'entreprises et la volatilité des valeurs technologiques. ...
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