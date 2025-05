Sopra Steria: finalisation de l'acquisition d'Aurexia information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce la finalisation de l'acquisition d'Aurexia, cabinet de conseil en management spécialisé dans les services financiers, une opération annoncée fin janvier par le groupe de services informatiques.



L'acquisition d'Aurexia s'inscrit dans la stratégie de Sopra Steria de développer ses activités de conseil avec l'ambition d'en doubler la taille d'ici 2028 et ainsi générer plus de 12% de son chiffre d'affaires dans ce métier à cette échéance.



Avec ses 140 consultants, cette acquisition permet de positionner Sopra Steria Next parmi les leaders du conseil en management dans le secteur des services financiers, portant à plus de 400 les consultants dédiés à ce secteur en France.





Valeurs associées SOPRA STERIA 182,4000 EUR Euronext Paris +1,33%