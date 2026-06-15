Sopra Steria étend sa collaboration stratégique avec Red Hat

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :
* ÉTEND SA COLLABORATION STRATÉGIQUE AVEC RED HAT POUR INDUSTRIALISER UNE IA EMBARQUÉE SOUVERAINE
Texte original [https://tinyurl.com/342pcjus] Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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